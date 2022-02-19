Об этом сообщает ООС со ссылкой на фейсбук, передает “НБН”.

Войска РФ использовали артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем.

Ситуация на востоке Украины накаляется с каждым днем. Количество атак и нарушений договоренностей растет, агрессор не реагирует на требования остановиться.

В процессе одного из таких обстрелов враг убил украинского военного. Сообщается, что он получил осколочные ранения несовместимые с жизнью. ООС публично выражает свои соболезнования.

Известно, что агрессор продолжает хитро вести артиллерийский огонь. Артиллерийские системы он размещает близи жилых домов и населенных пунктов, тем самым провоцируя подразделения Вооруженных Сил Украины открывать ответный огонь, дабы в будущем обвинить Украину в обстрелах мирных жителей.

На территории ОРДЛО было зафиксировано более 60 выстрелов за прошлые сутки. За сегодня их было 12 еще час назад. На фоне этого обострения США снова предвещает вторжение РФ в Украину.