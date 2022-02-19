Об этом сообщает “Корреспондент”, передает “НБН”.

В случае вторжения РФ на территорию Украины Британия введет санкции против Москвы. Они будут включать в себя также запрет на въезд российских олигархов в Британию и также ощутимые ограничения на рынке капиталов.

“Россия всеми своими действиями показывает свое несерьезное отношение к дипломатии. Она будто хочет отмотать время назад в 90-е…Наша реальность сейчас выглядит так, и мы должны показать свою силу, иначе это сделает РФ”, — заявила Лизз Трасс.

Таким образом, олигархи не смогут перемещать свои капиталы на территорию Великобритании и свободно пересекать ее границы.

“Мы сильно ужесточим условия и усложним жизнь российским компаниям на рынках капиталов, мы примем меры, и Россия не сможет работать на долговых рынках”, — заявляет МИД Британии.

Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности выступил Зеленский.