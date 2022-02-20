Об этом сообщает CNN, передает “НБН”.

Президент Украины в интервью заявил, что санкции против Москвы вводить нужно уже сейчас, а не после ее потенциального вторжения на территорию Украины.

“Нам не нужны ваши санкции после того, как произойдет бомбардировка, после обстрелов или после пересечения границ и разрушения нашей экономики. Зачем тогда они нужны?”, — обращается Зеленский.

По его мнению, самое главное и эффективное, что могут сделать страны-союзники Украины — это выразить свою готовность действовать уже сейчас.

Президента тревожат провокации со стороны Кремля: один выстрел, один взрыв может дестабилизировать ситуацию настолько сильно, что начнется полномасштабная война.

“…А на оккупированных территориях находятся тысячи российских военнослужащих. Эти “московские” провокации действительно очень опасные”, — заявляет президент.

Владимир Зеленский сказал, что НАТО необходимо уточнить сроки, в которые Украина сможет присоединиться к военному альянсу.

“Украине нужны гарантии безопасности” — говорит президент.



Глава МИД Британии вчера сообщила об ожесточенных санкциях против РФ, которые она готова ввести в случае обострения конфликта.