Как информирует «НБН», сейчас практически все мировое сообщество говорит на тему вероятного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. В частности, об этом высказываются и множество политических экспертов, политологов. В эфире «Еспресо.TV» свою точку зрения о ситуации в Украине также высказал и эксперт в области политики Андрей Пионтковский.

Прямая речь политолога:

Путин избрал сценарий войны. Вопрос только в том, какой именно войны. В последнее время прибавился совершенно новый неожиданный фактор в Москве. Речь идет об откровенном нежелании военных профессионалов, негативном отношении к сценарию полномасштабной войны с Украиной, с вторжением, захватом Киева, оккупацией и так далее. Были выступления очень известных отставников. Конечно, действующие офицеры, учитывая дисциплину, не могут подвергать сомнению намерения своего главнокомандующего. Однако дело в том, что эти офицеры и генералы, такие как Ивашов, Ходаренок, Филатов, люди очень влиятельные, популярные в военной среде, и при этом они продолжают коммуникацию со своими коллегами в том же Генштабе. И вот впечатление всех аналитиков в Москве, что этим отставникам просто было поручено выразить консолидированное мнение военных генштабистов, в том числе, думаю, и начальника Генштаба: полномасштабная война – это катастрофа для России, военная и политическая.

Я хочу еще раз подчеркнуть, что это не какие-нибудь борцы за мир или друзья Украины, ведь война длится 8 лет, а эти люди ни разу даже пальца не подняли, чтобы ее остановить. Они размышляют не с точки зрения интересов братского украинского народа, а как грамотные генштабисты-профессионалы с точки зрения Российской Федерации, своего государства и своей армии. Они предупреждают главнокомандующего, что подобная операция завершится военной и тем более политической катастрофой для России. Что, в принципе, очевидно и нам, людям не военного образования, людям, умеющим немного думать. Вот на фоне этого у меня, и не только у меня, складывалось впечатление, что эти аргументы оказали определенное влияние на главнокомандующего. Помните, сцены, где он сидит за огромным столом, как хан, на краю стола, на огромном расстоянии от подползающих к нему министров. Он говорил, что в предложениях американцев есть разумные стороны, и вообще войска успешно выполнили задание, и их нужно готовить к отправке.

Путин никогда не примирится с существованием независимой Украины. Я думаю, возможно, он понял для себя аргументы военных, что такая война с масштабным вторжением очень опасна и для его власти в том числе, и решил переключить центр тяжести на это знаменитое ОРДЛО. С этим связан и законопроект, торжественно принятый. У него на столе есть законопроект о признании ОРДЛО, который может быть подписан в любой момент. Кроме того, вы видите, что каждый день раздаются какие-то обвинения в геноциде, где-то массовые могилы нарыли.

Сегодня в Вашингтоне из уст посла РФ в Соединенных Штатах Америки Антонова прозвучало весьма неожиданное заявление, мол, Россия считает территорию Донбасса Украиной, а также не собирается захватывать чужие земли, в том числе и украинские.