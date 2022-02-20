Об этом сообщает MSN, ссылаясь на эфир телеканала “Украина 24”, передает “НБН”.

Экс-президент признался, что еще во времена пребывания на должности главы государства у него получилось сдержать агрессора благодаря дезинформации. Сообщается, что он пустил слух о имеющемся оружии, после чего российская сторона отказалась занимать боевые позиции.

Речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах Javelin, которые передал Запад. Поскольку ими было запрещено пользоваться на фронте, Порошенко решил использовать их для “запугивания и дезинформации”. Он дал распоряжение устроить настоящее “сарафанное радио”, кричащее о наличии Javelin в каждой бригаде Вооруженных сил Украины и готовности их использовать в случае появления российских танков на горизонте.

“Уже на следующей день танкисты из России не выходили на боевые позиции”, — говорит Петр Порошенко.



Экс-президент, а также лидер партии “Европейская солидарность” выдвинул требования к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.