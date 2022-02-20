Об этом пишут на сайте Министерства обороны Беларуси, передает “НБН”.

“Из-за нарастания военной активности у границ нашего государства и обострением ситуации на Донбассе, мы, вместе с президентом России Владимиром Путиным приняли решение продолжить совместные учения”, — говорит министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Во время нового периода совместных учений будут детально проработаны этапы защиты государства, которые в должной мере не рассматривались ранее.

“Для нас остаются непонятными действия стран, которые “напихивают” Украину самым современным оружием и выражают свою вражескую позицию и подозрения по отношению к Беларуси и РФ”, — пишет Хренин.

Свою причастность к российско-украинскому конфликту Беларусь отрицает.

В Минобороне Беларуси также подытожили результаты совместных военных учений, назвав сложенными действия российских и белорусских летчиков, военнослужащих механизированных и танковых подразделений, десантников, ракетчиков и артиллеристов.

Органы военного управления назвали “успешно справляющимися с задачами”.



Еще вчера Лукашенко и Путин проводили военные учения с запуском ракет на территории России. Эти действия возмутили не только Украину, а и США, которые обеспокоены российской агрессией и считают, что Беларусь в этом вопросе занимает не второстепенную роль.