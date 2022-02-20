Об этом пишет “Корреспондент”, ссылаясь на интервью Пескова для российского телеканала, передает “НБН”.

“Призываем к разуму, призываем ответить на вопрос: какой смысл России на кого-то нападать?”, — задает риторический вопрос пресс-секретарь Путина.

Он сообщает, что поскольку президент РФ сам не обращает внимания на заявления о войне, то они имеют лишь провокационный характер.

“Скажем так, на Западе с историей все не очень хорошо, но давайте вспомним, что Россия на протяжении всего своего существования никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн — последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить, даже произносить это слово «война»”, — заявил Песков журналистам российского телеканала.

Вместе с этими заявлении об отсутствии планов вторжения, спутники зафиксировали увеличение количества вертолетов, танков и военных российской армии неподалеку от украинских границ. На этом фоне США и другие страны готовятся вводить санкции, понимая, что вторжение может произойти в любой момент.