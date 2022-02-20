Об этом сообщает “Би-Би-Си”, передает “НБН”.

Борис Джонсон поделился мнением насчет того, что Россия уже начала свой план “в каком-то смысле”.

Отвечая на вопрос о том, считается ли российское вторжение неизбежным, Джонсон сказал:

“Я боюсь, что это то, на что указывают доказательства”.

Он приводит в пример данные разведки США, которые подтвердили не только количество российских военных рядом с Украиной — почти 200 тысяч, а еще их расположение возле Беларуси. Считается, что именно со стороны Минска РФ нападет и окружит Киев в случае вторжения.

Помимо этого, Борис Джонсон говорит, что люди должны осознавать “цену собственных жизней” и понять, как на них может повлиять война.

“Я боюсь сказать, что план, который мы видим, касается чего-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года”, — сказал премьер-министр, сравнив ситуацию со Второй мировой.

Борис Джонсон также напомнил, что Британия готова ввести еще более жесткие санкции против России. Сообщается, что вместе с США они остановят российские компании, “торгующие фунтами и долларами”, а это точно ударит по Москве.

На фоне напряженного конфликта РФ и Украины, Борис Джонсон встретился с Владимиром Зеленским вчера и обсудил несколько вопросов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.