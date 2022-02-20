Об этом сообщает Daily Mail, передает “НБН”.

“Нам нужно остановить Путина, потому что с огромной вероятностью он не остановится на Украине. Он начнет вести войну с любой другой соседней страной, если мы позволим его планам реализоваться”, — с этих слов начала Лизз Трасс.

Она заявляет, что страны Балтии находятся в опасности.

“Путин публично сказал, что хочет создать Великую Россию и вернуть прошлое, когда Москве подчинялись огромные участки Восточной Европы. Именно поэтому мы обязаны противостоять ему. Если в ближайшее время жертвой Путина станет Украина, то какая страна будет следующей?”, — обращается министр, призывая союзников выразить протест и уменьшить агрессию со стороны РФ всевозможными способами.

Слова Лизз Трасс прозвучали после заявления Бориса Джонсона о реальной угрозе со стороны Кремля. Он также считает, что эта война может стать самой масштабной со времен Второй мировой.