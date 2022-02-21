Как информирует «НБН», трансляция обращения Путина велась российскими телевизионными каналами. Текстовую трансляцию вели множество ресурсов в Телеграм.

Главные тезисы из обращения Путина

— «мы готовы показать Украине, что такое настоящая декоммунизация»;

— «мы знаем поимённо всех причастных к преследованию несогласных в Украине (в т.ч. к пожару в Доме профсоюзов в Одессе в 2014-м году), сделаем всё, чтобы их покарать, найти и предать суду»;

— «посольство США напрямую контролирует НАПК, НАБУ и САП… а результат-то где?»;

— «Украине уже действует закон о т.н. «коренных народах». Людям, которые считают себя русскими, прямо дали понять, что в Украине они чужие»;

— «в Украине перещеголяли своих западных кураторов и изобрели такой инструмент, как санкции против собственных граждан»;

— «недавно в Полтаве снесли памятник Суворову. Отказываетесь от собственного прошлого? От т.н. «колониального наследия Российской империи»? Ну, тогда будьте здесь последовательны»;

— «наши предложения по безопасности проигнорировали, западные партнёры озвучили заученные формулировки, нам опять угрожают санкциями (которые они всё равно будут вводить)»;

— «правящая в Киеве верхушка постоянно и публично заявляет о нежелании выполнять Минский комплекс мер, пытается организовать на Донбассе блицкриг»;

— «Россия сделала всё для сохранения территориальной целостности Украины. Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется националистический характер власти»;

— «считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет «ДНР» и «ЛНР». Поручил Совфеду поддержать решение и ратифицировать договоры»;

— «от Киева требуем незамедлительно прекратить боевые действия, в противном случае вся ответственность за продолжение кровопролития будет целиком на совести правящего режима».

Также известно, что после своего обращения Путин подписал указ о признании Россией независимости ОРДЛО, а также договоры с Пушилиным и Пасечником о сотрудничестве РФ с «ЛДНР».

Ранее депутат Государственной Думы России Геннадий Зюганов заявил о том, что после того, как Путин признает независимость ОРДЛО, российские войска будут введены на эту территорию.