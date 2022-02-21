Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса от центра SOCIS.

Социологи поинтересовались у граждан Украины, за кого из представленных в списке политиков, они ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы на выборах президента.

Лидером антирейтинга среди украинских политиков стал глава государства Владимир Зеленский. В середине февраля его антирейтинг достиг показателя 31,8%.

Вслед за ним идет один из лидеров «ОПЗЖ», народный депутат Юрий Бойко 31,7%.

Закрывает первую тройку политиков с самым высоким антирейтингом пятый президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко. Более 30% опрошенных сказали, что не проголосовали бы за экс-Гаранта ни при каких обстоятельствах.

Кроме того, достаточно высокие антирейтинги у кума российского президента, депутата от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука (24%) и пророссийского политика, экс-нардепа Евгения Мураева (более 21%).

Антирейтинг у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко около 20%, у руководителя «Радикальной партии» Олега Ляшко – 22,6%.

Самый низкий показатель антирейтинга у лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко и экс-главы ВР Дмитрия Разумкова.

Участниками исследования стали 2 тыс. украинцев. Опрос был проведен в середине февраля – с 11 по 16-е число.

Ранее один из опросов показал, как сейчас украинцы относятся к НАТО.