Как информирует «НБН», источником такой информации стал Белый дом, а также Елисейский дворец.

Согласно обнародованной французским президентом информации, президенты США и России согласились на проведение такого саммита. Но это мероприятие может состояться исключительно в том случае, «если российские войска не пойдут на вторжение в Украину».

Французский лидер предложил также, чтобы изначально саммит был проведен между Путиным и Байденом, а после уже и с другими сторонами, заинтересованными в данных вопросах. Темой для обсуждения станет безопасность и стратегическая стабильность в Европе.

Также отмечается, что подгоотовку к данному мероприятию должны провести представители внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен соответственно. Они должны заняться этим во время встречи, которая пройдет уже в четверг, двадцать четвертого февраля.

Комментарий Белого дома по саммиту: озвучено условие

В свою очередь в Белом доме также проинформировали, что Джо Байден дал свое согласие на участие в саммите, но только в том случае, «если не произойдет российского вторжения в Украину».

Дословно из сообщения администрации Байдена:

«Американская сторона также готова активировать тяжелые санкции, причем мы сделаем это очень быстро, если российские власти вместо дипломатии выберут путь войны. По всей видимости, сейчас Москва таки готовится к широкомасштабному нападению на украинскую землю».

Что интересно, в то время, когда Запад активно продолжает сообщать о большой вероятности полномасштабного вторжения российских войск в Украину, политологи и другие российские эксперты говорят, что такой сценарий весьма маловероятен.