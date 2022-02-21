Информацию передает «НБН», ссылаясь на 24tv.ua.

По словам пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова, заседание действительно не очередное. О деталях он пообещал журналистам сообщить позже.

Представители прессы не исключают, что ключевой темой заседания Совбеза России будет Донбасс, точнее оккупированные территории так зазываемых ОРДЛО. Возможно будет решаться вопрос оказания военной помощи боевикам.

Пресс-секретарь Путина не подтвердил это, хотя и не опроверг, сообщив, что у президента РФ намечено на сегодня несколько международных звонков и переговоров.

Стоит отметить, что предыдущее заседание Совбеза было посвящено как раз Украине. Тогда был сделан акцент на растущую напряженность, а также рассмотрена тема «гарантий безопасности» для РФ.

Возможно в этот раз будет решаться вопрос об отправке на оккупированные территории ОРДЛО отдельных частей регулярной армии Российской Федерации.

Как стало известно накануне, 20 февраля, президент США Джо Байден также провел в Белом доме заседание Совета национальной безопасности, на котором обсуждалась ситуация возле украинских границ.

Ранее мы сообщали о том, что Китай поддержал Украину на фоне угрозы эскалации со стороны России.