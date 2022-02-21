Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на трансляцию заседания Совбеза РФ.

В понедельник, 21 февраля президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России. Хозяин Кремля вместе с российскими чиновниками обсуждали ситуацию на оккупированном Донбассе и вопрос признания так называемых «Л/ДНР».

Российские чиновники, которые выступали на заседании, призывали Путина признать псевдореспублики. С таким призывом к руководителю РФ обратилась и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кроме того, российский политик отличилась циничным заявлением, которое не оставили без внимания украинцы. Матвиенко задалась вопросом, что же такого плохого Россия сделала Украине.

«Что Россия сделала плохого Украине? Что Россия плохого сделала? Мы газ почти бесплатно поставляли, мы ни во что не вмешивались. Захотели американцы в третьем туре незаконно избрать Ющенко – избрали. Мы в их выборы не вмешивались, и не влияли», — сказала российская чиновница.

Циничное заявление Матвиенко возмутило украинских политиков и украинцев.

Они напомнили россиянке, что РФ аннексировала Крым, развязала войну на Донбассе и лишила жизни тысячи украинцев.

«Матвиенко на Совбезе РФ заявляет: «что плохого мы сделали Украине?». Да, ничего, кроме убийств и ранений тысяч украинцев, кражи Крыма и Донбасса», — пишет народный депутат Ирина Геращенко в Facebook.

Кроме того, депутат заявила, что необходимо прекратить любую торговлю со страной-агрессором.

««Что Россия плохого сделала Украине?», — задает вопрос глава Совфеда Валентина Матвиенко. Даже не знаю, что тут сказать», — пишет в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

К слову, ранее в сети заподозрили, что трансляция заседания Совета безопасности РФ, на котором Путин и его подчиненные обсуждали вопрос признания псевдореспублик, шла в записи. Внимательные пользователи отметили, что на часах главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу другое время.