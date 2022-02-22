Эксперт утверждает, что признание псевдореспублик Кремлем, подписание договоров с боевиками и введение войск РФ в ОРДЛО создают для Украины серьезные риски, информирует «НБН» со ссылкой на «Телеграф».

По словам Белескова, первой рисковой ситуацией является перспектива обострения на фронте в зоне ООС, учитывая происходящее на Донбассе с середины прошлой недели. Сейчас боевики могут безнаказанно провоцировать защитников Украины, поскольку за ними официально стоит страна-агрессор.

Угрозой для нашей страны являются «конституции ЛДНР», в которых прописано, что границы «республик» проходят по границах Донецкой и Луганской областей, что российские наемники могут также использовать для увеличения масштабов агрессии.

Также россияне могут использовать фейки пропаганды о происходящем в ОРДЛО, как повод для наступления на украинскую территорию. Белесков напомнил, что вчера на заседании Совбеза РФ министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что якобы ВСУ создали ударные группировки на Донбассе и планируют наступательные операции на «ДНР» и «ЛНР». Москва может использовать такую дезинформацию как повод к «защите республик», чтобы гарантировать «мир и безопасность» жителям ОРДЛО.

Белесков отметил, что количество опасных сценариев для Украинского государства продолжает увеличиваться и трудно сказать, будет ли Россия воплощать их в жизнь.

Офицер ВС Украины в запасе Елена Белозерская считает, что Путин воплощает свой стандартный сценарий. Признание боевиков Донбасса Москвой может ограничиться не только введением военных подразделений страны-оккупанта на Восток Украины.