Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Так Кличко отреагировал на циничное и неадекватное заявление Путина, поставившего под сомнение существование украинского народа и украинскую государственность.

«Отмечу, Русь была Киевской и Киев был величественным городом еще тогда, когда где-то были болота, и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва. Поэтому смиритесь с этим», – отметил мэр Киева.

Кроме того, Виталий Кличко обратился к партнерам и союзникам украинского государства с призывом о безотлагательном выполнении своих обещаний по введению всеобъемлющих санкций против агрессора, которые ранее были согласованы ЕС и НАТО.

Следует отметить, что речь мэра Киева быстро разошлась по российским СМИ, которые комментируют ее с особым озлоблением. А это говорит только об одном – Кличко точно «попал в цель».

Ранее мы сообщали о том, что Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди — Лина Костенко охарактеризовала Путина метким стихом.