Как информирует «НБН», в Телеграм политик назвал условия Путина ничем иным, как «военным ультиматумом».

Дословно из сообщения депутата Верховной Рады Украины:

«Путин поставил Украине ультиматум. Первое – отказ от вступления в НАТО. Второе – признание Крыма российской территорией. Третье – демилитаризация Украины».

Комментируя такие требования российского лидера, парламентарий подчеркнул:

«По сути, это военный ультиматум и такие требования, которые мы очевидно не признаем и не будем исполнять. Вопрос остается только, когда начнутся военные действия в случае невыполнения данного ультиматума? Есть вариант, что это просто игра и поднятие ставок. Условно, посмотрите, чтобы я мог требовать и делать, а я просто признаю «ЛДНР». Но после вчерашней речи о том, что само существование Украины опасно для России, все это выглядит довольно зловеще».

Также ранее Алексей Гончаренко прокомментировал санкции Великобритании и Европейского Союза в отношении российских политиков.