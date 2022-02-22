Как информирует «НБН», на решение Путина уже отреагировали множество украинских и мировых политиков. В частности о том, какой метод действительно помогает в борьбе против агрессии России, рассказал в своем Телеграм Алексей Гончаренко.

В своем сообщении парламентарий отметил, что «Минск» как явление погиб. И Украина должна всему миру сказать, что это так.

Дословно из сообщения депутата Верховной Рады Украины:

«Украина для заграницы – это президент. А он говорит, что признание ОРДЛО «может означать выход России из минских договоренностей». Господин президент, называйте вещи своими именами. Россия не просто вышла из минских договоренностей. Она прошлась по ним армейскими ботинками. Когда мы говорим об этом факте, то просто не имеем права использовать «может означать». У нас должна быть четкая позиция. И я надеюсь, что в дальнейшем так и будет».

Говоря о том, каким методом действительно можно бороться с государством-оккупантом Российской Федерацией, Гончаренко добавил:

«Мински», «Нормандии» — не работали. Против России работает язык санкций. Но для того, чтобы нас воспринимали за серьезных игроков, нам нужно иметь сильную армию. Чтобы нам верили, что мы можем дать отпор. От себя – я буду делать все, чтобы сейчас армия получала лучше. Но с начала войны до сих пор ей помогают волонтеры».

Также буквально сразу же после подписания Путиным указа о признании ОРДЛО на это отреагировала Юлия Тимошенко, обратившись с призывом к президенту Зеленскому и украинцам.