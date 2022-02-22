Как информирует «НБН», свой месседж политик опубликовала на Facebook-странице.

В частности, она написала, что признание Российской Федерацией ОРДЛО и введение российских войск на территорию Украины – это циничное нарушение фундаментальных норм международного права, Устава ООН, Хельсинкского Заключительного Акта и Будапештского меморандума.

Тимошенко утверждает, что такие действия со стороны России являются фактически открытым объявлением войны независимому, европейскому, мирному государству. Это легализация международного вандализма.

«Я хочу четко заявить – подобные безумные решения не изменили главного: Донбасс – это Украина и Крым – это Украина. Мы будем бороться за нашу Соборную Украину всеми доступными средствами», — подчеркнула политик.

Согласно ее словам, произошедшее сегодня в Украине – это удар, нанесенный по всему демократическому, цивилизованному миру. И теперь мир либо немедленно и жестко отреагирует и остановит эту агрессию, либо это будет приговором всей системе европейской и мировой безопасности, приговором существующему международному порядку. Проиграют все.

В конце своего сообщения политик решила обратиться к гаранту Конституции Украины Владимиру Зеленскому, а также всем украинцам:

«Я хочу обратиться к украинскому лидеру: пришло время консолидировать все ветви украинской власти, все силы политического и общественного характера в Украине, чтобы можно было защитить и сохранить независимость Украинского государства. Ведь в такое время, когда есть большая угроза, нам необходима стана национального единства, у которой есть мощная армия, сильная экономика, а также объединенное общество. Момент истины наступил и для нас, украинцев. Мы должны стать сильными. И мы станем сильными. У нас все получится. Слава Украине!».

Примечательно, что мировое сообщество уже начало реагировать на решение Владимира Путина о признании ОРДЛО, а также ввод на эти территории российских войск. Как известно, Байден уже подписал указ о санкциях против временно оккупированных территориях Донбасса, а Антонио Гутерриш заявил, что действия главы Кремля очень неправильны и нарушают суверенитет Украины.