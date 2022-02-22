Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

И хотя, по словам российского пропагандиста Захарки Прилепина, официальные лица РФ отрицают это, но они «так шутят».

Бывший главарь боевиков опубликовал видео, на котором запечатлено, как колонна российских танков под покровом ночи заходит в Донецк.

Видео здесь

«В Донецке была невероятно спокойная ночь. Абсолютная тишина. Только техника из России заходила, ласково урча. Официальные лица отрицают, что заходила. Они шутят. Бортовые номера были заклеены газетой «Правда», — написал в комментариях под видео Прилепин.

Интерес представляют и комментарии жителей ОРДЛО, которые бурно радуются появлению российских танков.

А редкие записи о недопустимости войны встречают резкую негативную реакцию. Жители ОРДЛО видимо уже забыли, что они украинцы.

Следует отметить, что даже без опознавательных знаков принадлежность бронетехники к российским вооруженным силам не вызывает никакого сомнения.

Ранее мы сообщали о том, что Путин принял решение об очень серьезной эскалации, военный рычаг идет в ход — Пионтковский (Видео).