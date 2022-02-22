Как информирует «НБН», видео было опубликовано на YouTube-канале «Зе!Президент».

Дословно из заявления украинского президента:

«Вы будете знать о ходе ситуации. Как только мы увидим какие-то изменения вокруг, как только будет фиксироваться рост рисков, мы уведомим вас об этом. Но в настоящее время никаких причин для каких-то хаотических действий мы не видим. Все сделаем для того, чтобы и в дальнейшем так было».

Говоря о том, какому пути привержена Украина для разрешения конфликтной ситуации, Зеленский отметил:

«Мы придерживаемся пути дипломатии, мирного пути. Мы будем идти исключительно по нему. Мы живем на собственной земле. Нам некого бояться. Мы не должны никому ничего. И отдавать ничего и никому не собираемся. Мы убеждены в этом. Ведь сейчас не февраль 2014-го, а февраль 2022-го».

Обращению Зеленского предшествовало решение Путина о признании ОРДЛО. Ранее мы уже писали о главных тезисах, котоыре были подчеркнуты во время выступления главы Кремля по Украине.