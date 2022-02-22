Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Twitter-страницу посольства США в Украине.

Вчера, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании Россией так называемых «Л/ДНР». Однако перед тем как сообщить данное решение он произнес длинную «историческую» речь. Путин в привычной для себя манере начал перекручивать исторические факты.

Глава Кремля заявил, что Украина «была создана коммунистической Россией», «никогда не имела своей государственности», а также озвучил другие абсолютно антинаучные утверждения.

Американские дипломаты с помощью всего одной картинки показали, что «исторические» заявления российского лидера являются ложью.

Они сравнили развитие Киева и Москвы в период с 996 по 1108 год. В это время Киевская Русь была мощным, процветающим государством. В Киеве было построено много православных храмов и соборов, в то время как на месте современной Москвы еще были леса и болота.

Публикация посольства США в Украине собрала множество «лайков» и позитивных комментариев. Картинка быстро распространилась Интернетом.

К слову, в Киеве под посольством РФ состоялась акция, которая возмутила российскую пропаганду.