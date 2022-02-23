Информацию передает «НБН», ссылаясь на Кorrespondent.net.

По словам начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина, таким образом власти Кремля оценивают свои возможные потери личного состава.

«Думаю, по старинной российской традиции, их будут закапывать прямо в полях в безымянных могилах», — отметил он.

А какая радость от этого матерям этих бойцов, которых Путин использует, как пушечное мясо.

Вместе с тем, сотрудниками СБУ зафиксированы маневры российских войск вблизи границы с Харьковской областью недалеко от российского Белгорода. Идет наращивание военного присутствия на этом участке.

«Никаких признаков отвода российских войск от государственной границы Украины нет. Наоборот наблюдается активное передвижение боевой техники вблизи наших границ. Военное присутствие наращивается», — сообщил Роман Дудин.

Ранее мы сообщали о том, что Названы три украинских города, которые могут подвергнуться нападению в первую очередь: данные разведки.