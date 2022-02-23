Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «УНИАН».

РФ начала вывозить своих дипломатов из Украины. Российские консульства есть во Львове, Киеве, Харькове и Одессе.

Примечательно, что накануне эвакуации россияне сжигали документы. Один из российских дипломатов в комментариях пропагандистскому агентству «ТАСС» подтвердил, что перед запланированной эвакуацией сотрудники посольств сжигали документы. На условиях анонимности он заявил, что это «плановая процедура».

Кроме того, по словам очевидцев, которые видели эвакуацию российских дипломатов, со зданий посольств РФ сняли флаги страны-агрессора.

Известно, что страна-агрессор решила эвакуировать своих дипломатов из нашей страны «Для защиты их жизни и безопасности».

Примечательно, что в украинском сегменте соцсетей обрадовались, что российского флага больше нет на здании посольства РФ в Киеве.

«Наконец триколор больше не развевается в столице Украины. Слава Украине и ее воинам», — написал в социальной сети Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Пользователи поддержали его твитт.

«Супер. Слава Украине». «И так скоро будет во всем мире», — пишут они.

Нарешті триколор (ганчірка) більше не розвивається в столиці України.

Слава Україні та її воїнам 🇺🇦

🔥Telegram — https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/cmqnbiM2nI — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 23, 2022

Примечательно, что накануне 22 февраля активисты провели акцию под посольством РФ в столице Украины. Они принесли могильные кресты с надписью «российский оккупант» и закопали их в землю.