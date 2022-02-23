Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение лидера ВО «Батьківщина» Юлии Тимошенко в социальной сети Facebook, политик заявила, что Москва объявила войну Киеву.

Дословно из сообщения политика:

«Кремль объявил Украине войну. На дипломатию больше нет никакой надежды. Теперь вся надежда только на войско Украинского государства. Будущее Украины теперь зависит от силы украинской армии. Мы строим большую армию! Победа неизбежна! Слава Украине!».

Ранее Юлия Владимировна прокомментировала решение Российской Федерации о признании временно оккупированных регионов Луганской и Донецкой областей, назвав такие шаги Кремля циничным нарушением международного права, а также Устава Организации объединенных наций и Будапештского меморандума.