Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Twitter глава Министерства обороны Канады Анита Ананд рассказала, какой именно груз Оттава передала Киеву.

Прямая речь главы оборонного ведомства Канады:

«Вооруженные силы Канады сегодня в очередной раз доставили на территорию Украинского государства летальное оружие. Абсолютно неприемлемо то, что делает Россия. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Киев. Ведь они защищают свою независимость, собственный суверенитет».

Ранее Германия отказалась поставлять оружие Киеву. Канцлер ФРГ Олан Шольц пояснил такие шаги Берлина тем, что в вопросе предоставления вооружения в регионы, где происходит кризис, решающую роль играют весьма жесткие экспортные ограничения.