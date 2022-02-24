Информацию передает «НБН», ссылаясь на Кorrespondent.net.

В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали.

В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

«Бровары, военный городок №161. Во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден. Военные проводят эвакуацию, работают ГСЧС и скорая. По предварительной информации, один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробная информация уточняется», — сказано в сообщении МВД.

Кроме того, один человек погиб в Мариуполе, и сразу шестеро – в Подольске Одесской области.

В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.

Ранее мы сообщали о том, что Война, в зоне ООС сбиты 5 российских самолетов и один вертолет: враг несет потери.