Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

В Генштабе ВСУ сообщают о том, что управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и АР Крым.

«С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что на аэродроме в белорусском Гомеле совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.

«Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и продолжить наступление на столицу Украины», — сообщают в Генштабе.

Также стало известно, что российскими оккупантами захвачен город Конотоп. Враг не считаясь с потерями рвется по направлению Нежин – Козелец – Бровары на Киев.

Воины ВСУ героически ведут оборону по всей линии столкновения, пытаясь остановить атаки путинских оккупантов.

Ранее мы сообщали о том, что В Киеве ликвидирована вражеская ДРГ состоящая из российских оккупантов, переодетых в украинскую форму (Видео).