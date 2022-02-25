Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что в Киев зашли вражеские диверсионные группы. Он призвал киевлян быть внимательными.

«В Киев зашли диверсионные группы врага. Поэтому прошу киевлян: будьте внимательны, соблюдайте правила комендантского часа», – заявил президент.

При этом, он заверил, то что остается в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральных органов власти Украины.

Как стало известно, оккупантам удалось захватить два ББМ «Козак», три КРАЗА и ГАЗ-66.

По сообщению заместителя министра обороны Анны Маляр, ДРГ, переодетая в форму украинских военных на скорости двигалась к центру Киева со стороны Оболони. За ними следовала колонна российских военных грузовиков.

Спустя несколько часов она сообщила, что диверсантов обезвредили. Также в сети опубликовали видеоподтверждение ликвидации диверсионной группы.

Ранее мы сообщали о том, что Российскими оккупантами захвачен Конотоп, враг пытается пробиться по направлению Нежин — Козелец – Бровары на Киев.