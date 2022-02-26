Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «НВ».

Как известно, Германия долгое время не поддерживала поставки Украине оружия. Однако начало полномасштабной войны России против нашего государства заставило руководство Германии изменить свое мнение.

На третий день войны России против нашего государства руководство ФРГ поддержало поставки оружия немецкого производства в Украину.

Сообщил данную информацию в Telegram-канале заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Стоит отметить, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия не поддерживала идею поставлять нашей стране оружие своего производства. Руководство ФРГ в конце января одобрило невоенную помощь для Украины в виде 5 тыс. защитных касок.

Напомним, что Украина 3-й день защищается от полномасштабной российской агрессии. Противник несет серьезные потери.

В Украине введен военный стан, объявлена всеобщая мобилизация. Украинцы присоединятся к Силам территориальной обороны.

Ранее Борис Джонсон предложил всему цивилизованному миру отказаться от российской нефти и газа.