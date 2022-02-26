Об этом он сказал в прямом эфире «24 Канала», передает «НБН».

Украина 3-й день мужественно дает отпор полномасштабному вторжению России.

Андрей Пионтковский заявил, что героизм украинцев перевернул сознание всего Западного мира.

«Героическое сопротивление украинцев оно просто перевернуло сопротивление всего Запада», — сказал он.

По его словам, внимание СМИ всего западного мира приковано сейчас к Украине.

«Сейчас в глазах всего мира Украина, словно, 300 спартанцев, которые защищают весь мир от обезумевшего диктатора с ядерным оружием», — сказал публицист.

По его словам, Запад будет продолжать оказывать Украине помощь и вводить санкции против России. Кроме того, он уверен, что отключение России от международной платежной системы SWIFT – это лишь вопрос ближайшего времени.

«Вы изменили сознание мира», — заявил он.

Публицист уверен, что Россия на долгие годы останется страной-изгоем после того, как Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.

«Россиянам придется «отмываться» от Путина также долго, как немцам от Гитлера», — сказал эксперт.

Пионтковский подчеркнул, что сейчас для Украины очень важно продержаться ближайшие дни.

Кроме того, он заявил, что после открытого полномасштабного нападения России на Украину падение режима Путина неизбежно.

«Падение Путина почти неизбежно, в этом я уверен», — сказал он.

Также он считает, что Россия не получит никакой поддержки от Китая.

«Китай очень внимательно за этим следит со своей колокольни», — добавил эксперт.

К слову, Германия впервые разрешила Украине поставлять оружие.