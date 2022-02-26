Как информирует «НБН» со ссылкой на Twitter Зеленского, стороны разговаривали по поводу санкций и антивоенной коалиции.

Цитата из сообщения президента Украины:

«Ужесточение экономических ограничений. Обсуждали конкретную оборонную помощь. Антивоенную коалицию. Хочу поблагодарить Штаты за большую поддержку Украинского государства».

Насколько известно, глава внешнеполитического ведомства Украинского государства Дмитрий Кулеба сообщил о том, что в защиту нашей страны уже была сформирована коалиция в составе семидесяти трех стран, а также девяти международных организаций.