Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Антона Геращенко.

Сегодня, 27 февраля, на 4-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину появилась информация, что пророссийский политик, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Данную информацию подтвердил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Где сейчас находится Медведчук неизвестно.

К слову, супруга Медведчука, телеведущая Оксана Марченко покинула Украину 18 февраля. Она отправилась в Беларусь, а позже в своих социальных сетях показала, что находится в Москве.

Антон Геращенко считает, что Медведчук и Марченко точно знали, что Россия начнет против Украины полномасштабную войну. Поэтому телеведущая поспешно сбежала в соседнюю Беларусь.

Кроме того, советник главы МВД предрек Медведчуку судьбу предавшего Украину экс-президента Виктора Януковича. По его словам, если кума российского президента сейчас не поймают, то остаток своей жизни он проведет где-то в РФ.

«Остаток своей жизни проведет в РФ вместе с Януковичем», — сказал чиновник.

Ранее уже появлялась информация, что Медведчук пытался сбежать.