Как информирует «НБН», об этом украинский лидер сообщил в своем Телеграм. Также это решение озвучил на Facebook-странице и заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига. Дословно из сообщения Владимира Зеленского:

«Заявка на членство Украины в Европейском Союзе сегодня была мной подписана. Я имею убеждение в том, что это реально».

В свою очередь Андрей Сибига заявил:

«Буквально только что украинский лидер Владимир Александрович Зеленский поставил свою подпись под документом исторического значения – заявку на членство Украинского государства в Евросоюзе. Вместе с руководителем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, а также главой украинского правительства Денисом Шмыгалем было также подписано Совместное заявление. Подписанные документы уже направляются в Брюссель».

Реакция Порошенко на подписание заявки на членство Украины в ЕС

Стоит отметить, что на такие действия власти Украины незамедлительно отреагировал экс-президент нашей страны Петр Алексеевич Порошенко. Он написал в Телеграм следующее:

«Как пятый Президент Украины, подписавший Соглашение об ассоциации с ЕС и закрепивший евроинтеграционный курс в Конституции Украины, я приветствую решение шестого Президента Украины Владимира Зеленского официально подать заявку Украины на членство в Европейском Союзе! Особая ситуация требует особых решений. Призываю европейских лидеров безотлагательно рассмотреть заявку Украины и начать процесс предвступительных переговоров. Украина в Евросоюзе – лучшая гарантия независимости и благосостояния украинского народа».

Ранее Петр Порошенко сделал заявление о важности заявки на членство Украины в ЕС в спецрежиме.