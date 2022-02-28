Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook, передает «НБН».

Сегодня, 28 февраля появилась информация о том, что украинские защитники, которые обороняли остров Змеиный – живы. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинских морских пехотинцев и пограничников взяли в плен российские оккупанты.

«Мы очень рады знать то, что наши собратья живы и с ними все хорошо», — заявили в Генштабе.

Стоит отметить, что 26 февраля уже появлялась информация о том, что мужественные защитники острова Змеиный живы. Но официального подтверждения не было. Теперь же в Генштабе ВСУ официально подтвердили данную информацию.

Напомним, что история защиты нашими военными острова Змеиный от российских оккупантов уже стала символической для этой войны. Российский военный корабль предложил нашим героям сдаться, однако они, послали его на три буквы.

Фраза «русский военный корабль – иди н**уй» уже стала настоящим символом войны в Украине против РФ.

Ранее появилась информация, что российские военные уничтожили самолет «Мрия».