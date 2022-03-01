Об этом сообщает «НБН», ссылаясь официальную Facebook-страницу МИД Украины.

Главы МИД Украины и Китая провели телефонные переговоры. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай поддерживает суверенитет Украины.

Кроме того, китайский чиновник ясно дал понять, что Китаю не нравятся угрозы президента РФ Владимира Путина ядерным арсеналом РФ. В сообщении пресс-службы украинского МИДа сказано, что украинский министр особо отметил «дистанцирование Китая» от решения кремлевского диктатора привести ядерные силы РФ в режим особого несения дежурства.

Также Кулеба подробно рассказал своему китайскому коллеге о том, что российские оккупанты творят в Украине – обстреливают жилые дома, гражданскую инфраструктуру, убивают мирных жителей.

Украинский министр попросил главу МИД КНР «использовать уровень отношений между Пекином и Москвой», для того, чтобы заставить страну-агрессора прекратить войну против Украины.

Стоит отметить, что китайские банки тоже присоединились к санкциям против РФ. Они прекратили обслуживание сделок по покупке в РФ сырьевых товаров.

Кроме того, 1 марта центральный телеканал КНР показал обращение президента Украины и ужасающие кадры украинских городов после обстрелов российскими оккупантами.

Тем временем в РФ рекордно обвалился рубль.