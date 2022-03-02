Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение телеграм-канала «Украина Сейчас», об этом он рассказал в эфире UAразом.

Дословно из сообщения бывшего американского посла в Украине:

«Я не ожидаю прогресса в переговорах. На первом раунде РФ диктовала свою позицию. А позиция РФ состоит в лишении Украины настоящего суверенитета. Украина должна присутствовать на этих переговорах, ведь когда-нибудь позиция Кремля изменится. Путин сделал громадную ошибку, начав наступление Запад теперь сплотился против РФ, что очень сильно ударит по геополитическим интересам Кремля. Россия не готова пока менять свой курс на войну, но необходимость признает либо он сам, либо «другие в Кремле, без Путина».

Мнение экс-посла США о вероятности вторжения в Украину войск Лукашенко

Уже не первый день ходят слухи, что к вторжению Российской Федерации на территорию Украины могут также присоединиться и белорусские военные. Бывший посол Штатов в Украине Джон Хербст озвучил свое мнение по этому поводу:

«Вероятно, Лукашенко не хочет отправлять войска в Украину, но может принять такое решение под нажимом Москвы («я не уверен, что его войска готовы воевать в Украине по-настоящему»)».

Касательно российского вторжения на территорию Украины, уже известно о том, что в России начали хоронить тех военных, которых Путин отправил на нашу землю с целью оккупации Украинского государства.