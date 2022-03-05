В Telegram-канале Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины появилось сообщение о том, что экономический санкционный удар Запада пошатнул власть главы России Владимира путина, информирует «НБН».

Шесть российских олигархов с общим капиталом 90 миллиардов долларов публично осудили войну РФ в Украинском государстве. Экономические мероприятия запретительного характера Запада против элиты РФ, фундамента власти Путина, поколебали их веру в своего идола.

За неделю войны на украинской территории российские олигархи обеднели на 40 миллиардов долларов, поэтому на сегодня вооруженную агрессию Кремля в отношении нашей страны осудили Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Петр Авен и Олег Тиньков.

Отметим, что Олег Дерипаска, комментируя происходящее в России после санкционного удара, заявил, что он хочет получить внятные комментарии по экономической политике на ближайшее будущее. Олигарх убежден, что сейчас не удастся «пересидеть», как в 2014 году.