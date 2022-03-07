Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Twitter-аккаунт журналиста-расследователя Bellingat Христо Грозева.
Журналист-расследователь Христо Грозев назвал неофициальные требования страны-агрессора, после выполнения, которых власти РФ якобы обещают прекратить войну против Украины. Предложения Москвы журналист узнал от источников близких к переговорам Украины и РФ.
Из этих трех требований России два не являются чем-то новым. Кремль неоднократно требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, признание Крыма «российским» и признание т.н. «Л/ДНР».
Как сообщает Грозев, Кремль снова требует от Украины выполнение всего вышеперечисленного.
Кроме того, Москва якобы хочет, чтобы пост премьер-министра в Украине занял пророссийский политик – Юрий Бойко. Он является лидером политической силы «ОПЗЖ», которая не скрывает, что выступает за дружбу со страной-агрессором. При этом Кремль якобы согласен с тем, чтобы Владимир Зеленский остался «формальным» президентом Украины.
Грозев сообщает, что Кремль получил категорическое «нет» от Зеленского на все свои «хотелки».
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