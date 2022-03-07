Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Олега Дерипаски.

Путинский олигарх Олег Дерипаска призвал к прекращению войны в Украине. Ранее он уже призывал руководство своей страны прекратить полномасштабную войну против Украины.

Влиятельный российский бизнесмен призвал к установлению мира, как можно быстрее.

«Нам нужен мир, как можно скорее, потому, что мы уже давно прошли точку невозврата… Весь мир после этих событий будет другим и Россия будет другой», — сказал он.

Заявление российского бизнесмена прокомментировал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Парламентарий считает, что, видимо, санкции сильно ударили по карману Дерипаски, раз он начал делать такие заявления.

Нардеп посоветовал Дерипаске и другим российским олигархам поскорее «снести» Путина.

«Сносите Путина. Иначе это все завершится полным провалом России, и у нас на полях останется масса подгоревших удобрений», — пишет Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее Дерипаска уже успел заявить, что РФ ждет катастрофа.