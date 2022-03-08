В своем Telegram-канале Димитриев опубликовал пост, в котором «объяснил» решение главы Российской Федерации развязать полномасштабную войну на украинской территории, информирует «НБН».

По его мнению, лидер россиян избегал прямой конфронтации, однако внезапно решился на нападение после того, как получил «секретный доклад» об Украине. После прочтения документа, как утверждает Димитриев, у Путина поменялось отношение к происходящему в нашей стране.

Блогер пишет, что в докладе был триггер, который спровоцировал президента-агрессора – данные о ядерном оружии. По словам Димитриева, именно по этой причине глава Кремля начал поспешно готовиться к боевым действиям и выдвигать жесткие требования к Западу.

Димитриев аргументировал свои слова предвоенным заявлением главы Украины Владимира Зеленского, который утверждал, что Будапештский меморандум – это «неработающий» документ.

По словам блогера, Великобритания якобы могла поспособствовать восстановлению ядерного статуса Украинского государства, используя его научно-технические ресурсы.

Ранее причину нападения РФ на нашу страну озвучил глава МИД России Сергей Лавров. Руководитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации рассказал о задаче «военной операции» Путина.