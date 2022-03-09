Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев во время телемарафона заявил, что Владимир Путин существует в информационном вакууме и ему преподносят искаженную ситуацию относительно провала его военнослужащих в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Факти ICTV».

Пропаганда Кремля эффективна для российской аудитории, однако не для граждан западных стран. Если 8 лет назад рупоры путинского режима частично смогли повлиять на мнение иностранцев, то сегодня фейкам РФ уже никто не верит.

По мнению журналиста, для окружения президента-агрессора война с Украиной стала неожиданностью, поэтому в элите РФ есть люди, которых не устраивает происходящее.

Грозев предполагает, что люди из окружения Путина могут использовать возмущение российских граждан, которые рано или поздно узнают о многочисленных потерях армии Российской Федерации, в частности став спонсорами протестов.

Журналист отметил, что до лидера россиян не доходит полная картина провала его военных в Украине. Он рассказал, что когда глава Кремля узнал о восьми выпущенных ракетах в Винницу, он пришел в ярость, поскольку до этого ему рассказывали ранее о ценности этих ракет. Грозев добавил, что Путину до сих пор боятся сообщать правду о реальном положении дел в нашей стране, в частности о том, что все украинцы выступили против оккупантов.

Отметим, что в России распространяется информация о том, что Путин принял решение о начале полномасштабной войны после того, как он прочитал «секретный отчет». После прочтения документа у президента России изменилось отношение к Украине.