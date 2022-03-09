Об этом он сказал в эфире «24 Канала», передает «НБН».

Лидеры мнений, журналисты, политики, артисты и многие украинцы с начала полномасштабной войны РФ против нашего государства пытаются пробить информационную блокаду и достучаться к россиянам. Жителям страны-агрессора пытаются донести, что Россия начала кровавую войну с Украиной: бомбит наши города, убивает мирных людей.

Журналист Айдер Муждабаев считает, что все обращения к гражданам страны-агрессора с призывом выйти на улицу – это пустая трата времени. По его словам, украинцы не понимают мышления россиян.

«Это общий синдром беспорядочности. Мы их никогда не поймем. Все попытки понять россиян – это напрасны», — сказал он.

По словам Муждабаева, россияне мыслят категориями «что с нами сделают, то и будет». Журналист подчеркнул, что свободным людям никогда этого не понять.

По словам журналиста, граждане страны-агрессора начнут выходить на улицы лишь тогда, когда их холодильники будут пустыми.

«Россия может измениться лишь тогда, когда окажется в таких условиях, в которых оказался СССР в конце своего существования. Никакие призывы не работают», — отметил он.

К слову, из России ушел «тяжелый люкс» — состоятельные москвички не могут смириться с пустыми магазинами.