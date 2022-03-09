Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на интервью Подоляка для «Украинской Правды».

Ранее американские СМИ сообщали, что президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский пережил три попытки покушения на свою жизнь с момента начала российско-украинской войны.

Однако советник главы ОП Михаил Подоляк заявляет, что попыток убить украинского лидера было больше десяти. По его словам, украинские защитники ликвидируют вражеские ДРГ еще на подходах.

Раскрывать какие-то детали Подоляк отказался по понятным причинам. Кроме того, он отметил, что риски никуда не исчезли. Российские ДРГ не оставляют попыток проникнуть в правительственный квартал.

Стоит отметить, что в первые дни войны глава государства Владимир Зеленский сказал, что враг обозначил его целью номер один. Несмотря на опасность, президент продолжает выполнять все свои обязанности в Киеве.

Ранее Христо Грозев рассказал, что не доносит Путину его окружение о войне с Украиной.