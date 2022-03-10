Об этом пишет авторитетное американское издание The Washington Post, передает «НБН».

На данный момент в Белом доме не берутся делать какие-то конкретные прогнозы по поводу сроков окончания войны в Украине. Напомним, что рано утром, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Украинский народ 15-й день мужественно дает отпор российским захватчикам.

На данный момент дипломаты и аналитики из Белого дома не могут сказать, когда закончиться горячая фаза войны. Однако кое-какими прогнозами эксперты из Белого дома все же поделились. Они не исключают, что война может перейти в затяжную фазу. Это значит, что Украина столкнется в тяжелыми гуманитарными последствиями.

Напомним, США, Великобритания, ЕС и другие государства ввели беспрецедентно жесткие санкции против России из-за войны в Украине. Западные компании-гиганты покидают российский рынок – они не хотят продолжать сотрудничество со страной-агрессором. Санкции уже больно ударили по путинским олигархам, российским чиновникам и простым россиянам.

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