В пятницу, 11 марта, в столице РФ состоялись переговоры самопровозглашенного белорусского лидера с российским президентом. На встрече с Путиным Лукашенко сделал ряд абсурдных заявлений, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Нелегитимный президент утверждает, что якобы Украина хотела нанести удар не только по Донбассу, но и по белорусской территории, что подтверждает предоставленная им карта, которая «раскрывает планы нападения на Беларусь».

Кроме того, Лукашенко заявил, что вооруженные силы нашей страны якобы начали стрелять первыми и могли атаковать российский и белорусских военных еще во время учений. Он убежден, что иностранные наемники хотят ввязать в боевые действия Белорусское государство.

Высказываясь о санкционном ударе Запада по РФ и Беларуси, непризнанный президент назвал «свинством» экономические мероприятия запретительного характера. Лукашенко считает, что Минск и Москва всегда были под санкциями, которые сейчас приняли масштабный характер, заявив, что такие ограничения не являются нелегитимными.

Напомним, что ранее Лукашенко объяснил, почему армия Путина начала вторжение в Украину с территории Белорусского государства.