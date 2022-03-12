Как сообщил глава местной ОВА/ОДА Виталий Ким на своей странице в Facebook, жители ОРДЛО хотят домой, но боятся заградотрядов РФ — передает НБН.

Российские оккупанты из-за своих огромных потерь в боях с украинскими защитниками начали свозить под Николаев принудительно «мобилизованных» жителей ОРДЛО.

У них потери. Гонят уже не технику, а КУНГи с людьми. Из «ЛНР/ДНР». Обыкновенные люди. Их взяли, посадили, заставили и притащили сюда. Они не то что не вояки. Они говорят: «Мы хотим домой, мы тут пешком дойдем, но заградотряды мешают»… По сути, это все движения для отвлечения нашего внимания, но есть еще обстрелы