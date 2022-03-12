Как ссобщает НБН, в интервью СNN Turk Боррель заявил, что российский диктатор Владимир Путин может продолжить агрессию и атаковать одну из стран НАТО.

Никто не должен оправдывать Путина. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть агрессия против одной из стран НАТО или против какой-то другой страны

— сказал глава дипломатии ЕС.

Он также подчеркнул, что существуют серьезные опасения, что Путин продолжит агрессию. Поэтому ЕС должны сейчас ограничить возможности РФ атаковать в будущем, сказал Боррель.

Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину

— отметил он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Путин шантажирует Запад ядерной войной