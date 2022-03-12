Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что в России зреет мятеж. Он уверен, что недовольство Путиным среди олигархов и бизнесменов растет.

«Думаю, что мятеж зреет. Особенно среди бизнесменов и российских олигархов. Почему? Потому, что они теряют больше всех», — сказал Жданов.

Военный эксперт также не исключает, что недовольство зреет и в армейских низах.

«И, возможно, потому, что там увольняют генералитет в военной структуре управления, возможно, в низах тоже идет протест против этой войны. Возможен ли переворот? Считают, что да, очень возможно. Поэтому Путин и прячется в бункере», — сказал Жданов.

Эксперт отметил, что кроме нелегитимного президента РБ Александра Лукашенко и министра обороны РФ Сергея Шойгу Путин никого к себе не пускает.

«Даже с Лавровым в последнее время перестал встречаться… Как это будет выглядеть? Или шарфик, или табакерка, или кто-то из охраны – это сложно предугадать. Я думаю, что в России с каждым днем все больше сил хотят скинуть Путина и остановить этот кошмар», — сказал он.

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