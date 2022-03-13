Как сообщает НБН, на своей странице в Facebook Андрей Садовый заявил следующее:

Сегодня российские ракеты бомбили Международный миротворческий центр, который расположен в 40 километрах от Львова и в 20 километрах от границы с Польшей, с ЕС и НАТО.

Джо Байден, Йенс Столтенберг, вы понимаете, что война ближе, чем вы себе представляете? Россия уже на вашей границе. У вас есть истребители, которые могут оградить наше небо. И когда я говорю «наше», то имею в виду не только украинское. Потому что совсем скоро эта война может потерять приставку российско-украинской. Остановите войну! Помогите нам закрыть небо Европы!